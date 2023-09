Ceder secretaria para PP é "necessário", diz deputado do PP

Estremecido com a base do governo estadual desde o início do ano passado, quando João Leão (PP-BA), então vice-governador, articulou o rompimento da relação com o grupo encabeçado pelo PT, o Progressistas (PP) deveria ter uma secretaria no governo Jerônimo (PT), é o que afirmou o deputado estadual Felipe Duarte (PP), em entrevista coletiva na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta terça-feira, 12.

"A gente sabe que os seis deputados do PP estão na base do governo. Então, acho que seria necessário [o PP ter secretaria no governo]”, afirmou. Felipe Duarte disse ainda que a relação do seu partido com o PT, a nível nacional, deve colaborar para a aproximação. “Os deputados federais em Brasília também estão fazendo acordo com o Governo Federal, então eu acho que isso [ceder secretaria estadual ao PP] seria determinante para esse processo fluir”, continua. O deputado federal André Fufuca (PP-MA) foi confirmado como o novo ministro dos Esportes na semana passada.

Felipe Duarte disse ainda que o presidente estadual do seu partido, o deputado federal Mário Negromonte Júnior (PP-BA), seria um bom nome para assumir a liderança do PP na Câmara dos Deputados. “É um jovem político que tem muita influência, que tem muito boa relação dentro do Congresso Nacional. Tenho certeza que facilitaria o diálogo aqui com o governo do Estado”, concluiu.