Cesta Básica de Salvador tem queda de 3,81% em julho

Pela primeira vez no ano, a Cesta básica de Salvador apresenta redução - Foto: Mateus Pereira/GOVBA

Pela primeira vez no ano, a Cesta básica de Salvador apresenta redução e encerra o mês de julho com queda de 3,81%. Calculada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), com base em 2.704 cotações de preços realizadas em 98 estabelecimentos comerciais (supermercados, açougues, padarias e feiras livres) da capital baiana, a Cesta Básica de Salvador passou a custar R$ 594,01 no mês de julho de 2024, uma diminuição de R$ 23,50 em relação a junho.

Dos 25 produtos da Cesta Básica de Salvador, 16 registraram redução nos preços: tomate (-27,61%), cenoura (-20,81%), cebola (-8,50%), feijão (-7,26%), açúcar cristal (-5,07%), farinha de mandioca (-4,28%), arroz (-3,17%), carne de segunda (-2,35%), leite (-2,29%), frango (-2,15%), carne de primeira (-1,38%), maçã (-1,12%), pão francês (-1,01%), ovos de galinha (-0,86%), queijo prato (-0,37%) e a banana-prata (-0,20%). Nove produtos apresentaram alta: linguiça calabresa (4,98%), queijo muçarela (3,34%), macarrão (3,26%), óleo de soja (2,60%), carne de sertão (2,05%), café moído (1,74%), flocão de milho (0,53%), manteiga (0,38%) e a batata inglesa (0,19%).

O subconjunto dos ingredientes relativos ao almoço soteropolitano – composto por feijão, arroz, carnes, farinha de mandioca, tomate e cebola – apresentou uma redução de 7,72% e foi responsável por 33,67% do valor da referida Cesta.

Por sua vez, o subgrupo de gêneros alimentícios próprios da refeição matinal soteropolitana – formado por café, leite, açúcar, pão, manteiga, queijos e flocão de milho – apresentou redução de 1,00% e respondeu por 33,17% do valor da cesta de julho.

Por fim, o tempo de trabalho despendido por um trabalhador soteropolitano para obter uma cesta básica foi de 100 horas e 3 minutos, o que equivale ao comprometimento de 45,48% do valor líquido de um salário mínimo de R$ 1.306,10, depois de descontado o valor de 7,50% da contribuição para a Previdenciária Social.