Chefe da Semop explica fim de cadastramento para ambulantes do Centro | A TARDE

Em coletiva de imprensa durante anúncio da programação do Natal nesta quinta-feira, 30, no Centro Histórico de Salvador, o secretário de Ordem Pública (Semop), Alexandre Tinoco, deu detalhes sobre o fim do cadastramento para ambulantes que desejam trabalhar no Centro Histórico durante o verão. As inscrições ocorreram do dia 27 de novembro até esta quinta-feira, 30.

Segundo o chefe da pasta, os números de cadastrados já estão altos. Tinoco explicou o procedimento necessário para o cadastro e detalhou outras ações para os trabalhadores informais durante o verão.



“Hoje [o cadastramento] é exclusivo para os ambulantes do Centro Histórico de Salvador e está sendo feito aqui mesmo no Centro Histórico, na Prefeitura-Bairro do Pelourinho, aqui no terreiro de Jesus. Quanto às demais operações, a gente sabe que o verão demanda muito, né? E nós temos da Semop já uma operação em curso, que é a operação verão, que cuida das praias, dos principais pontos turísticos. O Centro Histórico tem uma equipe já exclusiva que trabalha aqui desde a implantação da Prefeitura-Bairro por determinação do prefeito Bruno Reis. Então, a gente tem trabalhado da melhor forma para poder atender não somente o turista externo que vem visitar nossa capital, como também o soteropolitano que frequenta, que gosta de conhecer os seus pontos turísticos”, disse.



Sobre o cadastramento para os ambulantes que vão trabalhar em outras áreas da cidade, Tinoco reforçou que a lista final dos trabalhadores que estão permitidos a atuarem já foi divulgada.



“A gente já divulgou a lista final, o prazo de inscrição foi setembro e terminou em meados de outubro, nós divulgamos a lista preliminar, correu o prazo para que eles apresentassem recurso e esse prazo se acabou agora no dia 21 de novembro. E no dia 28 novembro, conforme prometido em edital, nós divulgamos a lista final para as seis principais festas populares de Salvador. A primeira é Festival da Virada, que começa no dia 28 de dezembro, depois nós temos também o Bonfim, Festa de Itapuã, Iemanjá, o pré-carnaval, que contempla o Fuzuê, Furdunço e Pipoco e, por fim, o Carnava. Essa lista final já foi divulgada no dia 28 de novembro, todo mundo que vai trabalhar nessas festas populares já tem ciência e está divulgado tanto no site como eles também podem procurar a listagem de uma Prefeitura-Bairro, e lá eles vão ver quais foram as festas que eles fizeram”, explicou.



Os detalhes da programação do Natal da capital baiana, que ocorreu entre os dias 6 de dezembro e 6 de janeiro, no Centro Histórico, foi apresentada pelo prefeito Bruno Reis na Faculdade de Medicina da Bahia (Terreiro de Jesus, no Pelourinho).



A gestão municipal anunciou ainda uma parceria com uma marca multinacional e ações gratuitas que serão promovidas no período, como shows que ocorrerão no Centro.