Circuito gospel no Carnaval pode ter estreia em 2024, diz Bruno Reis

Após o encerramento do primeiro Carnaval de Salvador após a pandemia de covid-19, o prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União Brasil), disse que há a possibilidade de que um novo circuito, voltado para os evangélicos, tenha estreia no ano que vem.



"Fui procurado por evangélicos, que sugeriram a criação de um circuito no Comércio com atrações da música gospel. Vamos avaliar essa sugestão para o ano que vem", disse Reis nesta quarta-feira, 22, em coletiva de imprensa.

Um Projeto de Lei foi apresentado na Câmara Municipal. De autoria da vereadora Débora Santana (Avante), que é evangélica, a matéria institui o evento Aviva Gospel Salvador, projetado para acontecer na sexta-feira de Carnaval em um local definido pela Prefeitura, que possivelmente será o Comércio.

"As melodias utilizadas no Aviva Gospel Salvador serão de estilo compatível aos ritmos usados nos festejos dessa época, elevando o movimento gospel em nossa cidade. Os músicos e artistas convidados para a realização do evento Aviva Gospel Salvador serão, preferencialmente, de igrejas cristãs locais, e de outros estados", disse a vereadora Débora Santana.