CMS aprova reajuste de servidores municipais em sessão extraordinária

Após uma reunião realizada entre o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior (MDB), o secretário de Gestão da Prefeitura de Salvador, Tiago Dantas, dirigentes sindicais representantes dos servidores da Prefeitura de Salvador e um grupo de vereadores, foi convocada nesta terça-feira, 19, ainda que os edis estejam em recesso parlamentar, uma sessão extraordinária na CMS para a votação de dois projetos do Executivo. Um com o reajuste de 6% para os servidores de Salvador (PLC 05/2022) e o Substitutivo ao PLC 06/2022, que dispõe sobre avaliações dos servidores. Ambos foram aprovados.

“Hoje é um dia de vitória para os servidores de Salvador. Incansavelmente estamos lutando pelos direitos dos servidores da capital da Bahia. E somente agora, após a mensagem atender os pleitos dos servidores, colocamos o projeto em votação. Tivemos diversas reuniões com os servidores e nossa garantia era a votação deste projeto após o alinhamento com as lideranças sindicais”, disse Geraldo Júnior.

Os servidores reivindicavam o ajuste de pontos como o estabelecimento das datas para o pagamento dos avanços dos níveis de carreira e questões da Bolsa Escola.

Everaldo Braga, dirigente do Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps), ressaltou a importância do “diálogo que Geraldo Júnior estabeleceu com os representantes dos servidores”.

Agentes de saúde e combate às endemias

Através do movimento UNICIDADE, também estiveram presentes na reunião representantes dos agentes de saúde e combate às endemias. A reivindicação é o cumprimento pela Prefeitura, na íntegra, da Emenda Constitucional 120/22, que fixa em dois salários-mínimos o piso salarial dos agentes de saúde e combate às endemias. O pleito é o cumprimento da Emenda Constitucional 120/22 sem retirada de gratificações.

Thiago Dantas se comprometeu a ter uma reunião com os representantes das categorias no próximo dia 21.

“Estamos juntos com os agentes de saúde e de combate às endemias em prol deste projeto e que venha contemplando os anseios das duas categorias”, frisou Geraldo Júnior.

Enádio Nunes Pinto, representantes da Associação dos Agentes de Saúde (AACES), atestou que é preciso ressaltar o “reconhecimento ao apoio de Geraldo Júnior à nossa luta".

Os vereadores Marta Rodrigues (PT), Augusto Vasconcelos (PCdoB), Carlos Muniz (PTB), Hélio Ferreira (PCdoB), Laina Pretas por Salvador (PSOL), Randerson Leal (PDT), Sílvio Humberto (PSB), Tiago Ferreira (PT), Suíca (PT) e Maria Marighella (PT) também participaram da reunião.