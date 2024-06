Codevasf antecipa ações de irrigação e do Canal do Sertão na Bahia | A TARDE

O presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Marcelo Moreira, fez um balanço, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, na manhã desta quinta-feira, 6, das principais ações realizadas pela empresa pública nos últimos 50 anos e antecipou medidas que já estão em andamento principalmente na Bahia.

O gestor detalhou que a principal medida da empresa no estado é a agricultura de Irecê, que está em construção. “Esse vai ser um novo vetor de crescimento de desenvolvimento que nós estamos trabalhando.”

“O Baixio de Irecê é um projeto que já tem mais de R$ 1 bilhão investidos pelo Governo Federal. Já temos aí 42km de canais prontos, que já estão produzindo cerca de quase 2 mil hectares. Já houve produção de abóbora, de limão, de soja, é um projeto que está em constante crescimento e em curto prazo. Nós também teremos um investimento de R$ 1 bilhão pela empresa privada, fomentando a criação desses 350 mil empregos”, declarou.

Sobre o montante que entrará de iniciativa privada, Marcelo explicou as etapas de como ocorreu.

“Fizemos uma concessão através da CDRU (Concessão direito real de uso) e nesse CDRU é uma garantia que o setor privado tem para fazer os investimentos necessários para concluir o projeto. Então, pelo investimento público fizemos a captação em 40 km do canal e agora licitamos 15 mil hectares entre os pequenos e médios produtores e o restante desse empreendimento, cerca de 34 mil hectares irrigados, nós transferimos para a iniciativa privada através de um leilão, em uma concessão que fizemos na B3 (Bolsa de Valores Brasileira) em São Paulo e esse investidor privado vai poder fazer todo investimento que falta, R$ 1,5 bilhões e em contrapartida ele vai ter o direito de operar esse 35 mil hectares por 35 anos, que podem ser renovados caso ele cumpra todas as obrigações de investimento”, disse, acrescentando que a empresa vencedora foi a Equipav, que criou a germina, uma empresa de infraestrutura hidroagrícola para projetos de agricultura irrigável.

O Baixio está localizado entre a região de Irecê, Xique-Xique e Itaguaçu da Bahia.

O presidente também antecipou que haverá projetos semelhantes, ligados à agricultura irrigada, nos municípios de Iuiú e Santa Brígida.

“Temos o Projeto do Iuiú, na divisa de Minas Gerais. Nós vamos seguir na mesma linha , mas está em fase anterior. Vamos começar as audiências públicas, já temos a empresa contratada para fazer o estudo de viabilidade técnica e a modelagem econômica financeira. Também temos a proposta de Santa Brígida, que vai seguir a mesma linha do Iuiú e já devemos contratar a empresa até o final do ano”, citou.

Canal do Sertão baiano



Além das medidas relacionadas à irrigação, Moreira também falou sobre as obras de estruturantes e adiantou o processo do Canal do Sertão, conhecido inicialmente como Eixo Sul da Transposição do São Francisco.

Nós já concluímos o projeto para iniciar essa tratativa. É uma obra que já está no PAC [Programa de Aceleração do Crescimento]. É o eixo sul da transposição e está pronta para sair, eu acredito que, entre esse ano e início do próximo ano, devemos estar iniciando essa obra fantástica que vai trazer água lá do Salitre e Juazeiro até o Centro-Oeste da Bahia, até a barragem de São José do Jacuípe. Já concluímos os projetos já está cadastrada no PAC então é uma obra que temos a expectativa grande”, iniciou.

“Naturalmente é uma obra muito longa, são 300 km de canal, de uma obra entre R$ 4 e R$ 5 bilhões, mas que vai ser feita de forma faseada. A primeira fase a gente está estimando que seja algo em torno de R$ 400 e R$ 600 milhões”, revelou.

