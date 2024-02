Cogitada para eleição em Feira, Roberta se diz focada apenas na Sesab | A TARDE

Em entrevista na sede do Grupo A TARDE, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 7, Roberta Santana falou sobre preparativos da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) para o Carnaval de Salvador e eleições em Feira de Santana.



Cogitada para ser candidata do grupo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na eleição para prefeito de Feira de Santana, Roberta despistou sobre possíveis avanços na pauta. "Não tem novidade, tudo continua como antes. A gente está trabalhando fortemente na saúde", afirmou. Também aliado da base do governo, o deputado federal Zé Neto (PT-BA) é pré-candidato a prefeito da cidade.

"O meu foco é na Sesab. Eu tenho colocado a política para ser tratada pela Serin [Secretaria de Relações Institucionais]", continua.

Entre os temas que fazem parte do foco na pasta, Roberta destacou a vacinação antes do Carnaval. "Estamos em um processo de fortalecimento do processo de vacinação, preocupados com a Covid e a nova variante que está rondando", disse a secretária.

Só poderão tomar a dose de reforço da bivalente pessoas idosas e imunocomprometidas, que tomaram uma dose do imunizante há mais de seis meses. Duas milhões de pessoas já foram imunizadas com a bivalente na Bahia.

Também faz parte dos preparativos da Sesab para o Carnaval o aumento do estoque de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba). "A gente tem uma necessidade muito grande no período dos festejos, por conta da possibilidade de acidente e outras emergências", comenta.

"O fator negativo é o que a gente tem maior demanda e a gente tem uma quantidade menor nos bancos de sangue. Principalmente quem tiver fator negativo, pedimos esse apoio", continua.

A vacina da dengue, que chegará esse ano, não deverá substituir os cuidados antigos da população para evitar a chegada do mosquito aedes aegypti. "A vacina não vai resolver tudo a curto prazo. O nosso pedido é por ações intensificadas, que dependem de cada um, porque os focos de dengue, em sua grande maioria, estão dentro de casa", justifica.

Roberta Santana também foi entrevistada no programa Isso É Bahia, da Rádio A TARDE FM (103.9).