Com Aline Barros, show gospel arrecada duas toneladas de alimentos

Milhares de pessoas curtiram a segunda edição do Festival Canta Bahia, evento gospel que reuniu artistas do gênero como Aline Barros e Som e Louvor, neste sábado, 26. Realizado em Camaçari, o show, que contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e da primeira-dama Tatiana Velloso, arrecadou mais de duas toneladas de alimento para o projeto Bahia Sem Fome.

Segundo o governador, o evento promove momentos especiais para todas as idades. "A proposta do Canta Bahia é percorrer a Bahia apoiando os movimentos evangélicos do estado. E também se divertir, aqui tem crianças, tem pessoas idosas que vêm com a família, é uma programação cultural, mas antes disso, é um momento de louvor, momento de agradecimento a Deus pela saúde, pela nossa família", assegurou.

No sábado, o festival aconteceu junto com a Marcha para Jesus de Camaçari, que é realizada há oito anos no município. O cantor de reggae Nengo Vieira e a Banda Manancial saíram da Avenida Francisco Drumond, em Abrantes, em um trio elétrico até o Espaço Camaçari 2000, levando uma multidão de fiéis.

Também se apresentaram Geneson e Banda, Saray Santos, além de Aline Barros, banda Sublime, Marcos Semeadores e Eric Carvalho. Presente no evento, o ponto de arrecadação do Bahia Sem Fome já obteve a doação de mais de duas toneladas de alimentos.

“Na primeira edição em Salvador foi um sucesso total. Nesta edição de Camaçari, a nossa expectativa é arrecadar cinco toneladas de alimentos. O evento, ao mesmo tempo que celebra a fé, a religiosidade, a crença, também sensibiliza a população para o enfrentamento à fome”, afirma Jerônimo.

A primeira edição do festival aconteceu nos dias 7 e 8 de julho, no Parque de Exposições, em Salvador, e contou com um público de 100 mil pessoas nos dois dias. Segundo o governo, na festa foram arrecadadas 15 toneladas de alimentos para o Bahia Sem Fome.

O Canta Bahia em Camaçari é realizado através de parceria entre as superintendências estaduais de Fomento ao Turismo (Sufotur) e de Defesa Civil (Sudec), e conta com apoio das Igrejas Evangélicas da Bahia e do Programa Bahia Sem Fome.