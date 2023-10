Com contrato renovado, instituto entra na mira da Saúde | A TARDE

Popular nas licitações da Secretaria de Saúde (SMS) da Prefeitura de Salvador, o Instituto Saúde e Cidadania (ISAC) terá sua atuação à frente do Multicentro de Saúde Carlos Gomes fiscalizada pela pasta. A SMS determinou, por meio da portaria N° 459/2023, a instituição de uma Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Gestão nº 080/200, firmado com o Instituto.

A pasta vai requerer a disponibilização de relatório mensal apresentado pela Organização Social com comparativo de metas propostas e os resultados alcançados, acompanhados da prestação de contas mensal.



Vale destacar que, apesar de críticas em torno da gestão de equipamentos de saúde do município, o Instituto Saúde e Cidadania (ISAC), recentemente, teve o contrato Nº 394/2022, referente à gestão da Upa de San Martin, aditivado pela segunda vez. Ou seja, uma renovação com acréscimo de valores.



Foi acrescido um valor mensal de R$ 234,8 mil, elevando o valor total de R$ 1,4 milhão para R$ 1,6 milhão. A assinatura foi feita no dia 1º de setembro e publicada no Diário Oficial do Município (DOM) da última quarta-feira (25).

O Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria Municipal Saúde (SMS) para esclarecimentos acerca do aditivo de contrato com o Instituto Saúde e Cidadania (ISAC), mas não obteve retorno no prazo estimado.