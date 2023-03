Com voto em Tom, bolsonarista quer PL independente em 2024

Um dos deputados estaduais eleitos com apoio de Jair Bolsonaro (PL), Leandro de Jesus (PL) confirmou ao Portal A TARDE seu voto no candidato de oposição ao Governo do Estado, Tom Araújo (União Brasil), para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

A declaração aconteceu a poucos minutos da sessão de votação que acontece na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta quarta-feira, 8.

"Tom Araújo tem preparo técnico e condições para trabalhar bem pela Bahia", afirmou.



No entanto, o parlamentar bolsonarista, que foi citado pelo presidente do seu partido, João Roma (PL), como um possível candidato a prefeito de Salvador em 2024, disse que espera o PL mais forte ao ponto de não precisar juntar forças com o União Brasil em próximos pleitos na Casa.

"Eu defendo que no futuro o PL tenha seus próprios nomes [candidaturas]. Vamos trabalhar para isso. Meu próprio nome estará à disposição", afirmou. "Precisamos apresentar uma nova via para o povo de Salvador, que tanto sofre", conclui.