Comissão aprova piso para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais | A TARDE

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 10, por unanimidade, o piso salarial dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de todo o Brasil na Comissão de Trabalho da Casa.

O texto estabelece que o piso salarial nacional da categoria seja de R$ 4.650,00, com base na jornada de trabalho máxima de 30 horas semanais.

O PL segue agora para a Comissão de Finanças e Tributação e posteriormente para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).



Representando o CREFITO 7, o presidente Dr. Sandro Suares, esteve presente em Brasília para acompanhar a votação e apoiar a categoria.

Os deputados Túlio Gadelha e Duarte Jr., apoiadores do Projeto de Lei (PL) 988/2015, comemoraram com Dr. Sandro Suares a vitória para as duas categorias.