Comissões da Alba vão a Brasília para tratar sobre a ViaBahia | A TARDE

As comissões de Agricultura e Política Rural, de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, e de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho irão a Brasília entregar uma carta ao embaixador do Canadá no Brasil, Emmanuel Kamarianakis. O documento será um relato de todos os problemas enfrentados pela Bahia com a concessionária ViaBahia e os descumprimentos do contrato da empresa com o Estado.

A proposta foi lançada pelo deputado Eduardo Salles (PP) durante reunião da Comissão de Agricultura e tem por embasamento o descaso da empresa para com a conservação das rodovias federais que administra no Estado e, também, em relação aos constantes convites do Legislativo baiano para que compareça a reuniões e audiências públicas para tratar do problema.

A escolha da embaixada se deu porque o fundo que administra a ViaBahia, o PSP Investments, é canadense e o único acionista da Roadis Transportation, que detém 94,7% do capital social da ViaBahia. A proposta de Salles é, já que a concessionária não atende aos constantes convites para comparecer ao Legislativo, que o problema seja internacionalizado através de uma audiência com o embaixador. Foi aprovada por unanimidade.

Ele também sugeriu que os deputados baianos aproveitem a ida à capital federal para buscarem mais uma audiência, desta vez com o ministro do Tribunal de Contas da União Aroldo Cedraz.

Neste encontro, os deputados irão convidar o ministro para uma reunião na Assembleia Legislativa da Bahia, onde deverão ser relatados os entraves que atrasam obras estruturantes para o Estado, como a Fiol, o Porto Sul e a própria situação ViaBahia.

O deputado Tiago Correia (PSDB) informou que se encontra para votação no TCU a concessão para administração de quatro rodovias federais, inclusive sob a competência da ViaBahia.