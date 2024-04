"Completamente viável", garante Luiz Carlos sobre túnel subterrâneo | A TARDE

O vereador mais votado de Salvador em 2020, com 17.035 votos, Luiz Carlos (Republicanos) voltou aos trabalhos na Câmara Municipal de Salvador (CMS) após um período como secretário de Infraestrutura e Obras Públicas. Em entrevista ao Portal MASSA!, o ex-titular da Seinfra retomou as discussões sobre o projeto do túnel subterrâneo ligando a região do Comércio ao Campo da Pólvora e reforçou que a medida é "completamente viável".

A ideia entrou em modo de 'espera' depois dos estudos realizados. Segundo Luiz Carlos, o valor inicialmente pensado para a execução do projeto, na casa dos R$ 200 milhões, passou para R$ 400 milhões. Ele ainda revelou que inscreveu a obra no Novo PAC.

"Tem chance, o projeto é completamente viável. O projeto é muito interessante, é trazer o metrô para a Cidade Baixa por um valor bem irrisório diante do que gastaria se fossemos fazer um braço do metrô na Cidade Baixa", explicou Luiz Carlos.

O ex-secretário de Infraestrutura e Obras ainda classificou o túnel, que contaria com esteiras rolantes, como um "projeto futurista".

"É um projeto futurista. Qual foi o problema? Tínhamos uma previsão de que gastaríamos R$ 200 milhões, o projeto foi para R$ 400 (milhões). Dobrou. É normal dentro do processo do que é previsão e o que vai acontecer no final, porque você tem que fazer as sondagens, todo o estudo morfológico, e o método de escavação, já que estamos falando de um túnel que está em um sítio arqueológico. Tem uma série de fatores que você começa a estudar e, no final, isso pode acontecer com qualquer projeto", detalhou o vereador.

Luiz Carlos ainda reforçou que o prefeito Bruno Reis (União Brasil) continua com o interesse de tirar a realização do papel , além de pontuar que teve reuniões com equipes do governo federal para tratar do tema.

"O projeto está pronto. Está perfeitamente alinhado, inclusive com o Iphan. Tivemos 15 reuniões com o Iphan, o projeto está pronto para ser executado. Agora, o que tínhamos de previsão superou o valor. Colocamos no PAC, já tivemos algumas reuniões com o ministério. Eles acharam super interessante, mas está em discussão. O que vai acontecer daqui para frente ainda não sabemos, mas o prefeito tem o interesse de fazer, só ter a oportunidade", afirmou.