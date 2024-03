Conceição do Jacuípe contrata dupla Fla-Flu master para jogo festivo | A TARDE

A Prefeitura de Conceição do Jacuípe contratou a dupla Flamengo Master e Fluminense Legends para disputar um jogo festivo no Estádio Municipal Rosalvo de Matos Valadares, no próximo domingo, 9.

A contratação se deu em formato de dispensa de licitação, em razão do valor, conforme divulgado na edição do dia 6 de março do Diário Oficial do Município (DOM).

A Dispensa de Licitação é uma modalidade de compra na qual é dispensado o uso da Licitação, mas que só pode ser utilizada em casos excepcionais previstos na Lei nº. 8.666/1993, artigos 24 e 25, sendo condição obrigatório a análise e parecer de Procuradoria Federal para que possa ser executada.

Os casos são em situações de emergência, como em casos de guerra; grave perturbação da ordem; calamidade pública, obras para evitar desabamentos, quebras de barreiras e fornecimento de energia. Na publicação, indica que a prefeitura pretende gastar em torno de R$ 30 mil para a realização do evento, oriundo do orçamento da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, em nome do apoio ao esporte amados.



O FlaMaster e o FluLegends é uma categoria composta por ex-jogadores dos clubes cariocas que já fizeram sucesso e hoje, após aposentadoria, disputam partidas em eventos ou jogos de exibição.

Nas redes sociais da prefeitura, há três avisos com chamamentos para um jogo festivo no dia 9, entre a Seleção de Berimbau Master e o Flamengo Master. O evento está marcado para às 15h, no estádio municipal. Não há menções sobre o Fluminense Legends.