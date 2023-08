Conselho de ética notifica vereador por quebra de decoro parlamentar

O vereador Átila do Congo (Patriota) foi notificado nesta quinta-feira, 17, para apresentar sua defesa no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Salvador (CMS) contra o pedido de cassação por quebra de decoro parlamentar feito ao colegiado pelo vereador Téo Senna (PSDB). A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pelo corregedor e presidente do Conselho Ética, vereador Alexandre Aleluia (PL) nesta noite.

“O vereador Átila foi notificado hoje mesmo, recebeu uma cópia da reapresentação. Com um prazo de cinco dias uteis para apresentar defesa”, comentou o presidente do colegiado, por mensagem de texto.

Após o acolhimento da defesa de Átila, o presidente do Conselho vai analisar a representação. Caso o parecer do presidente for pelo acolhimento da representação, o conselho nomeia um relator para dar andamento a matéria.

O colegiado da CMS é formado pelos seguintes membros: Luiz Carlos Suíca (PT), Edvaldo Brito (PSD), Sidninho (Podemos), Sabá (PP), Alberto Braga (Republicanos) e Marta Rodrigues (PT), que assume o lugar do vereador licenciado Henrique Carballal (PDT), atual presidente da Companha Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM).

As punições para este tipo de representação variam entre advertência, suspensão ou perda do mandato.

O pedido do vereador Téo Senna (PSDB) surgiu após uma fervorosa discussão entre os parlamentares durante reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Orçamento (CFOF), na última segunda-feira, 14. A briga iniciou após o tucano apresentar parecer contrário aos projetos de Átila no colegiado.