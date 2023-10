Coren-BA elege nova gestão; chapas 3 e 4 venceram disputa | A TARDE

Em votação apertada para escolha da nova gestão do Conselho Regional da Enfermagem da Bahia (Coren-Ba), as chapas 3 e 4 venceram a disputa e coordenarão a entidade no período de 2023-2025. O pleito teve início no último domingo, 1º, e encerrou nesta segunda-feira, 2.

A disputa foi dividida em dois quadros: Quadro I e Quadro II / III. No Quadro I, formado por enfermeiros, a Chapa 3 (Integração, Valorização e Trabalho) obteve 5.820 votos, um percentual de 35,26%, com 41,52% de votos válidos. A chapa 1 (Unidos por uma enfermagem mais forte), atual gestão, recebeu 5.489 votos. Já a chapa 2 (Juntos pela Enfermagem) recebeu 2.707 votos.

Já no Quadro II/III, a chapa 4 registrou 9.483 votos, com 42,96% - 50,21% dos votos válidos. Na disputa para técnicos, auxiliares e parteiros, a chapa 4 venceu com 9.483 votos. A chapa 1, que está à frente da atual gestão, por sua vez, obteve 9.404 votos.