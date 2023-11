Cotada para vice em chapa do PT, Fabya Reis despista: “vamos aguardar" | A TARDE

Presente em cerimônia de entrega do título de cidadão baiano ao ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, na manhã desta sexta-feira, 20, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), Fabya Reis, falou em coletiva de imprensa sobre como o grupo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) tem se articulado para a eleição de prefeito de Salvador.



“Vejo muita disposição em todas as lideranças partidárias que compõem esse campo em fazer essa construção, para que a gente possa virar o ano com uma boa estratégia”, comentou Fabya, que é cotada para ser candidata a vice na chapa do grupo. “Fizemos uma reunião no sábado muito produtiva, ouvindo as direções e lideranças partidárias, dentro desse conselho político. Nesse momento, a gente afunila cada vez mais para a unidade no nosso campo político. Agora vamos aguardar os últimos ajustes, os entendimentos entre os nossos líderes dos conselhos políticos e aguardar a decisão do nosso campo”, continua.

A eleição para prefeito de Salvador deve ter o atual chefe do Executivo Municipal, Bruno Reis (União Brasil), novamente encabeçando uma chapa, enquanto o grupo do governador Jerônimo quer um nome único na disputa para medir forças com a situação. “O governador tem sido assertivo sobre isso, ele deseja esse exercício. Obviamente não depende só da decisão dele”, concluiu Fabya.