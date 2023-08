CPI do MST cancela depoimento de Rui Costa após despacho de Lira

O depoimento do ministro Rui Costa (PT), da Casa Civil, que estava previsto para ocorrer nesta quarta-feira, 9, no âmbito da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga ocupações do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), foi cancelado, após despacho emitido pelo deputado federal Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados.

No despacho, Lira ordena o cancelamento da convocação de Rui Costa, acatando os argumentos do deputado federal Nilto Tatto (PT-SP), de que um ministro não poderia ser convocado por uma CPI sem um “fato determinado” que motivasse a chamada.

Segundo Tatto, não há uma ligação clara entre a atuação de Rui Costa na Casa Civil do governo federal e as ocupações realizadas pelo MST nos interiores do Brasil. Sendo assim, a CPI não teria competência para convocar o ministro.

“No caso em tela, não se demonstrou no requerimento a conexão entre as atribuições do Ministro da Casa Civil da Presidência da República e os fatos investigados pela CPI sobre o MST”, afirmou Lira, no despacho publicado no Diário Oficial da Câmara dos Deputados nesta quarta.

Na terça-feira, 8, Rui Costa esteve reunido na Esplanada dos Ministérios com lideranças da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.