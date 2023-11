Criminosos usam imagem do prefeito de Camaçari para golpe do PIX | A TARDE

O prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo, utilizou as redes sociais no domingo, 12, para alertar aos seguidores e à população sobre uma tentativa de golpe na qual tem sido vítima. Criminosos têm usado sua foto e nome para aplicar golpes nas pessoas através do WhatsApp.

“Fui, mais uma vez, vítima de fraude e através do número (71) 99156-6864, criminosos usaram a minha imagem e o meu nome para pedir transferência de dinheiro por PIX, através do WhatsApp. Tive ciência do ocorrido hoje e as medidas cabíveis já estão sendo tomadas, para que tudo possa se resolver o mais rápido possível", escreveu Elinaldo ao denunciar ação.

O prefeito mostrou numa mensagem onde os golpistas aparecem conversando com uma pessoa e pedindo um valor de repasse de uma obra.

“Fiquei de repassar mil reais de contribuição. Estou tentando repassar mas não estou conseguindo. Se puder repassar e buscar lá em casa a noite”, diz o golpista.