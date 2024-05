Damares Alves lança "Mulher tome partido" em Salvador | A TARDE

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) desembarca em solo soteropolitano no próximo sábado, 4, para participar do lançamento da campanha de filiação "Mulher tome partido" na Bahia. O evento reunir cerca de 500 mulheres, no Fiesta Bahia Hotel, localizado no bairro do Itaigara, a partir das 14h.

A congressista, que também é secretária nacional do Movimento Mulheres Republicanas, destaca a importância do encontro.

“Já passamos por várias cidades com o Movimento Mulheres Republicanas e a receptividade tem sido muito positiva. O Brasil é um país conservador. Este é um novo momento para o Republicanos, no qual estamos focados em ampliar ainda mais a participação da mulher no cenário político, fortalecendo a atuação das mandatárias e dando voz àquelas mulheres conservadoras que têm o sonho de entrar para a política”, explicou Damares.

Já a secretária estadual do movimento na Bahia, Rogéria Santos, ressalta que as mulheres possuem papel fundamental na sociedade, na política, e por isso são essenciais no processo.

"Não somos cota, implantamos políticas públicas, discutimos pautas necessárias para o crescimento do país. Esse evento é uma oportunidade de reconhecer esse papel crucial. De fato, o Republicanos investe e dá ênfase ao real valor da mulher na política”, opinou.

Outros nomes do Republicanos também estarão presentes no local, são eles: secretária-executiva nacional do Movimento e ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto e o presidente da sigla, Márcio Marinho.