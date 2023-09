Danilo Henrique fortalece aliança PP e União Brasil no Oeste

Cumprindo agenda em Brasília, o secretário de Governo, Danilo Henrique, se reuniu nesta quarta-feira, 13, com o presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira, e o secretário Geral do União Brasil, ACM Neto, para fortalecer a relação dos dois partidos em Barreiras e na região. Ele afirmou que o crescimento do grupo no Oeste é essencial.

“Esse compromisso do PP e do UB na Bahia fortalece a política regionalizada no Oeste e isto é importantíssimo para nosso grupo político em Barreiras e nos demais municípios. Fiz questão de destacar isto para Ciro Nogueira e ACM Neto, ao lado do prefeito Junior Marabá e do ex-deputado federal e secretário de Governo da capital baiana, Cacá Leão - minhas inspirações políticas”, afirmou Danilo.

O secretário tem pontuado bem nas pesquisas de intenções de voto para a sucessão municipal em Barreiras e se mostrando como um quadro qualificado na política do município, de acordo com o prefeito Junior Marabá.

“Danilo é o grande nome do nosso grupo político para Barreiras e está no caminho certo do diálogo e cuidado com a população e com as grandes lideranças da capital do Oeste baiano. Ele ganhou notoriedade no cenário barreirense após assumir nossa Secretaria de Governo em LEM, demonstrando conhecimento e experiência na gestão pública”, disse o prefeito.

Barreiras

A primeira edição do evento “Barreiras Daqui pra Frente”, vai ocorrer na sexta-feira, 15, às 19h, na Praça Joaquim Neto, Vila Brasil. O projeto, promovido pela Fundação Milton Campos e que vai contar com a presença de Danilo Henrique, vai debater com a comunidade as obras e programas que ainda precisam ser realizados no município.