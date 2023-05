De olho em parcerias institucionais, Muniz visita a ABI

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), esteve, nesta terça-feira, 22, visitando as instalações da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), na Praça da Sé, e teve uma reunião com o presidente da entidade, o jornalista Ernesto Marques.

“Temos procurado estreitar a relação institucional com diversos poderes públicos e a sociedade civil organizada. E a Associação Bahiana de Imprensa, que existe desde 1930, é uma instituição bastante relevante para a democracia brasileira e o Estado de Direito. A imprensa cumpre o essencial papel de informar a população. E a ABI sempre esteve na luta pela liberdade de imprensa”, disse Carlos Muniz.

Já Ernesto Marques ressaltou que recebeu com muita alegria e entusiasmo a visita de Carlos Muniz. “São duas instituições vizinhas, no mesmo bairro, e comprometidas com a preservação do centro Histórico. O presidente Carlos Muniz demonstrou sensibilidade a temas importantes, como a história e a memória, além da bandeira que levou à fundação da ABI, que é a defesa da democracia e das liberdades. E deslumbramos importantes parcerias institucionais entre a ABI e a Câmara de Salvador”, avaliou.

Museu da Imprensa

Carlos Muniz visitou ainda o Museu da Imprensa, que conta, atualmente, com a Exposição ‘Ginga Nagô’, do repórter fotográfico Anízio Carvalho, que completou 93 anos. O equipamento também tem registros da história da imprensa baiana e apresenta fatos relevantes no estado, com nuances acerca da política e cultura locais. O Museu conta ainda com recursos multimídia.

O parlamentar visitou também o Laboratório de Restauro e Conservação da ABI, que conta com o trabalho de Marilene Rosa, técnica de Restauro. Ainda na ABI, Carlos Muniz conheceu o Auditório Samuel Celestino; a Sala de Projeção Cinematográfica Roberto Pires e a Biblioteca de Comunicação Jorge Calmon. E teve acesso à certidão original de batismo de Ruy Barbosa.