Debate no Portal A Tarde destaca personagens das eleições

As eleições gerais de 2022 no Brasil tiveram o seu último capítulo no último domingo, 30, consagrando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente e Jerônimo Rodrigues (PT) como governador da Bahia.

Na Mesa Redonda realizada pelo Portal A Tarde, nesta segunda-feira, 31, jornalistas destacaram alguns personagens da eleição e falaram sobre os acontecimentos que determinaram o resultado final.

"Esse ano, realmente, nós jornalistas tivemos um ano atípico, por várias questões. Quando a gente pensa, a gente olha de longe, a impressão que dá é que foi uma história cheia de reviravoltas, tanto aqui na Bahia, quanto no cenário nacional", disse o jornalista político Lucas Franco.

Lucas destacou a volta por cima do PT após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a derrota de Fernando Haddad, em 2018. "Eu achei a história da eleição estadual muito interessante como história. Aí a gente fala do cenário nacional, como as coisas andaram de 2016 com o impeachment de Dilma, para hoje. As histórias são muito interessantes", comentou.

Para o jornalista político Eduardo Tito, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto saiu das eleições enfraquecido. "O resultado do segundo turno mostra que o projeto dele já veio errado lá atrás. A campanha de Neto se baseou em pesquisas que colocaram o governador eleito Jerônimo Rodrigues (PT) sem chances de vitória.