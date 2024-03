Defesa de Bolsonaro diz que ele nunca foi 'simpático' a golpes | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou à Polícia Federal (PF) nesta tarde. A ação intitulada pelos agentes federais de "Super Quinta" visava investigar uma suposta tentativa de golpe montada pelo mandatário. A PF, no entanto, não obteve as respostas necessárias para o andamento do inquérito, após o depoimento de 15 minutos.

Segundo a defesa do ex-chefe de Estado, Bolsonaro permaneceu em silêncio durante os esclarecimentos a força de segurança.

"O presidente já saiu, fez o uso do silêncio conforme a defesa antecipou", disse o advogado Paulo Cunha.

O advogado ainda ressaltou que Bolsonaro "nunca foi simpático a qualquer tipo de movimento golpista" e "não teme nada".

Além do ex-presidente, outras 22 pessoas, incluindo ex-ministros e militares, foram intimadas a prestarem depoimento hoje. Bolsonaro chegou às 14h19 na sede da corporação.

Também foram encontrados na sede da PF, os ex-ministros Braga Netto (Defesa), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.