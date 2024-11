“Demanda reprimida”, diz Kleber sobre fim da escala 6x1

Kleber Rosa - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

O ex-candidato à prefeitura de Salvador Kleber Rosa (PSOL) reforçou, na manhã desta sexta-feira,15, em manifestação a favor da PEC que prevê o fim da escala 6x1, sobre a importância da medida para os trabalhadores e comentou suas expectativas sobre a aprovação na Câmara dos Deputados.



“[Tenho] otimismo por diversos aspectos. Primeiro, o fato da pauta ter ganhado popularidade, o que expressa uma demanda reprimida da luta dos trabalhadores. A gente vem de um período de esvaziamento muito grande da luta classista em função do crescimento da extrema direita e da naturalização da figura do patrão, como ícone. Então você tem um sucateamento que termina diminuindo as expectativas dos trabalhadores de uma melhoria. E a gente percebe que há uma demanda represada que não é nem para o salário é por qualidade de vida, por dignidade no trabalho”, iniciou.

Para Kleber, a aderência do brasileiro pela pauta tem sido um fator primordial para agregar nas lutas a favor da classe trabalhadora.

“A pauta está conseguindo fazer um processo transversal e inclusive atrair setores conservadores da sociedade, figuras emblemáticas da política partidos inclusive que estão aderindo a esse debate, o que mostra a importância do debate da qualidade de vida do trabalhador para além das faltas morais, que é o que demarca muito hoje em dia nesse momento histórico que a gente está vivendo, a expressão da extrema direita. Então, acho que é um momento que a gente está sentindo que tem visibilidade, por isso a gente está vindo hoje para a rua, no feriado para não esperar nem os dias úteis da semana que vem então” declarou.