Deputada diz que Aline Peixoto informou vínculo com a Sesab para Alba

Com a proximidade da votação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) que vai definir um novo conselheiro para o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), a deputada estadual Maria del Carmen (PT) assegurou que não há nenhuma irregularidade na candidatura de Aline Peixoto, esposa do ex-governador Rui Costa (PT) e ex-primeira-dama da Bahia,



“Estão fazendo uma tempestade num copo d’ água a partir de uma fake news, porque no currículo que nos foi apresentado por Aline Peixoto não há omissão do vínculo dela com a Sesab, iniciado em 2012. Muito pelo contrário. Está informado isso”, disse a parlamentar, referindo-se à matéria da Folha de S. Paulo publicada na última sexta-feira, 24, que acusa Aline de omitir vínculo com Sesab em seu currículo enviado para a Alba.

Maria del Carmen disse que todas as informações necessárias para o pleito no TCM foram cedidas por Aline, sem qualquer omissão. A ex-primeira dama da Bahia concorre ao cargo de conselheira do TCM com o ex-deputado estadual Tom Araújo (União Brasil).

"O grupo do ex-prefeito ACM Neto, derrotado nas últimas eleições, tenta um pseudo terceiro turno no afã de mostrar alguma força contra a liderança no estado do atual ministro Rui Costa", argumentou a deputada estadual.