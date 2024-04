Deputado aprova aliança do PL com Bruno Reis para eleições | A TARDE

A sinalização recente de apoio do PL ao prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), nas eleições de outubro, foi vista com bons olhos pelos bolsonaristas. O deputado estadual Diego Castro, que integra o partido, seguiu a mesma linha da sigla, nesta terça-feira, 2.

Questionado sobre o tema, Diego explicou que a aliança é importante para evitar “o mal maior” no poder.

“Há cenários em que nós temos que evitar o mal maior. Hoje, o projeto que eu não posso dizer o que mais se aproxime, mas o que menos se distancia do nosso, dos que estão aí no páreo, é o projeto do prefeito Bruno Reis”, disparou Diego, que garantiu a manutenção das pautas conservadoras bolsonaristas.

“Ele tem tido uma relação cordial com a direção do partido, tem tido um compromisso em assumir os nossos valores e princípios. Essa foi a nossa contrapartida, inclusive deixamos claro que não entraremos no projeto político por entrar, que entraríamos desde que princípios e bandeiras do ponto de vista prático fossem assumidos. […]. Outras pautas e bandeiras, como a defesa da vida, temos uma posição clara contra o aborto, a defesa da família, a defesa das igrejas”, concluiu.