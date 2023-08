Deputado federal da BA questiona preço de planos de saúde em audiência

Com o questionamento sobre o reajuste máximo de 9,63% aprovado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) nos preços dos planos de saúde individuais e familiares, alegando que o percentual está mais de duas vezes acima da inflação, o deputado federal Márcio Marinho (Republicanos-BA) realizará audiência pública para debater o assunto às 10h desta quinta-feira, 30, no plenário 8 da Comissão de Defesa do Consumidor.



“Tenho recebido diversos questionamentos de consumidores acerca dos altos preços praticados pelas operadoras de planos de saúde. Essa resolução da ANS pegou muita gente de surpresa. Precisamos garantir que não haja cobranças abusivas. É necessário que os representantes dos principais órgãos esclareçam à sociedade as taxas de reajuste autorizadas”, disse Marinho.

A referência usada pelo deputado para justificar o questionamento é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no acumulado em 12 meses, até o mês de maio, em que o Brasil registrou inflação de 3,94%.

A audiência terá a participação dos representantes da ANS, da Federação Nacional de Saúde Suplementar, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça.