Deputado pede construção de nova ponte na BA-001 | A TARDE

Uma indicação, que prevê a construção de uma ponte na BA-001, apresentada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), foi endereçada ao governador Jerônimo Rodrigues (PT). O pedido solicita que o petista determine à Secretaria de Infraestrutura, as medidas necessárias para construção de uma ponte na rodovia, ligando o município de Prado aos municípios de Alcobaça e Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia.

A solicitação, feita pelo deputado Angelo Coronel Filho (PSD), indica que a rodovia faz o acesso da sede do município às vizinhas cidades de Alcobaça e Teixeira de Freitas e que atualmente existe uma ponte estreita, onde passa um carro por vez, causando transtornos para os motoristas, assim como para a circulação dos pedestres. Angelo considera que é necessária a construção de uma nova ponte, ao lado da atual, também passando pelo Rio Jucuruçu, para dar vazão ao grande movimento entre essas cidades”.

O legislador ainda ressaltou que em 2021, por conta das fortes chuvas na região, parte da ponte desabou. “Por tudo exposto e com base no Regimento Interno desta Casa Legislativa, solicitamos ao chefe do Executivo estadual que autorize a construção desse equipamento público, visando atender os anseios da população do Extremo-Sul, especialmente dos municípios de Prado, Alcobaça e Teixeira de Freitas”, finalizou.