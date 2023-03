Deputado pede criação da Universidade da Polícia Militar da Bahia

A criação da Universidade da Polícia Militar do Estado da Bahia (UNIPM) foi solicitada pelo deputado Dr. Diego Castro (PL) ao Governo do Estado em indicação encaminhada através da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

No documento, o parlamentar afirma que a PM-BA carece de uma universidade que tenha como objetivo a qualificação e especialização do seu efetivo. “A criação da UNIPM nasce com o intuito de proporcionar aos policiais militares cursos superiores e de especialização da área da segurança pública, bem como busca fomentar o desenvolvimento de pesquisa e extensão na referida área”, argumenta.

Ele lembra que a universidade é uma instituição social que, composta de estrutura multidisciplinar, provê a educação em nível superior (graduação e pós-graduação), possibilitando a formação de quadros profissionais, desenvolvendo pesquisa e extensão, sendo ferramenta concretizadora do domínio e do cultivo do saber humano. Por esse motivo, acredita que os policiais militares, que “exercem a manutenção da paz social, merecem e necessitam de um local qualificado de formação e aperfeiçoamento de suas atividades”.