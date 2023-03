Deputado reage a fala de Eden sobre MST: “É crime e não é protesto”

O deputado estadual bolsonarista Leandro de Jesus (PL) se manifestou a respeito da mobilização que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) tem feito em propriedades privadas no Extremo Sul da Bahia. Ele reagiu a uma fala do presidente do PT Bahia, Eden Valadares, que defendeu que a pauta dos trabalhadores é legítima e tem como objetivo protestar contra os danos ambientais causados pela monocultura do eucalipto na região.

“Para o Código Penal, invasão de propriedade privada é crime, mas, para o presidente estadual do PT, quando se trata do MST, é protesto. Querem enganar quem dessa vez?”, pergunta o deputado estadual do PL, Leandro de Jesus. Segundo o parlamentar, está expressa no artigo 150 da legislação a pena de três meses a um ano para os infratores que invadem áreas contra a vontade dos proprietários.

“Mas o representante do PT sai em defesa dos invasores do MST que invadiram fazendas produtivas no Extremo Sul. E ainda levanta pseudo bandeiras ambientalistas, alegando danos causados pela monocultura do eucalipto na região sem nenhuma prova científica. Pura ideologia furada”, continua Leandro.

O parlamentar assinala que democracia se faz com debate e existem várias instâncias institucionais para a discussão sobre o meio ambiente. “O que não se pode admitir é um partido político, que tem representação nos devidos fóruns, estimular a barbárie através do MST, que tem estreito vínculo com o PT”.

Leandro contesta a tentativa do dirigente petista de confundir normalidade democrática com baderna. “Existe um arcabouço legal que sustenta o estado democrático de direito. Não será o atropelando que exerceremos a democracia em sua plenitude”.

“Esses confrontos precisam ser evitados para que não cheguemos ao extremo da violência. E a barbárie se instaure. Mas, para isso, é indispensável que a lei seja respeitada e a propriedade privada preservada. É reprovável instigar as invasões ilegais sob pretextos ideológicos”, assevera o parlamentar.

Leandro, nesta sexta-feira, 3, esteve na Secretaria de Segurança Pública (SSP) para cobrar ações da pasta justamente respostas para que novos casos não aconteçam na Bahia.