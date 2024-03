Deputado Robinho assume liderança do União Brasil na Alba | A TARDE

O deputado estadual Robinho teve o nome oficializado nesta quarta-feira, 13, para assumir a liderança do União Brasil na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Legislativo (DOL), por indicação do líder da bancada da minoria, Alan Sanches.

O parlamentar ocupa a cadeira do correligionário Marcinho Oliveira, que deixa o cargo após dividir palanque com o governador Jerônimo Rodrigues (PT). As aparições de Marcinho junto ao chefe do Executivo estadual gerou insatisfações nos partidários que pressionaram para a saída do aliado do deputado federal Elmar Nascimento da liderança.

Na mesma edição do documento também foram publicados os nomes indicados por Sanches para compor o Conselho de Ética da Casa.