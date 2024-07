Deputados destinam mais de R$ 10 milhões em emendas para o São João

Bahia recebe mais de R$ 10 milhões emendas - Foto: Divulgação | Prefeitura de Amargosa | Imagem Ilustrativa

A Bahia figura entre os principais destinos de emendas parlamentares voltadas para os festejos juninos nos municípios. Ao todo, os estados nordestinos receberam R$ 12,5 milhões de recursos via Ministério do Turismo.

Além da Bahia, que recebeu R$ 10,2 milhões, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba também receberam as emendas. Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, lidera com R$ 1 milhão.

"O São João produz R$ 2 bilhões de receitas para a Bahia e seus municípios. É uma festa popular que tem impacto maior que o Carnaval”, justificou Lídice, coordenadora da bancada baiana na Câmara dos Deputados, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

Já o deputado federal Bacelar (PV), que destinou recursos para o município de Santa Brígida, justificou os gastos recentes da Prefeitura com os problemas ligados à seca.

"Em média, uma prefeitura investe ao menos R$ 1 milhão nas festas de São João. Como é uma cidade que sofreu com a seca, a prefeitura não poderia investir com recursos próprios", explicou.