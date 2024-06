Deyvid Bacelar exalta potencial de transição energética do Brasil

Deyvid Bacelar, Coordenador Geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP) - Foto: Mila Souza | AG. A TARDE

Presente no Workshop Bahia Estado Sede do Refino Verde no Mundo, em Salvador, nesta segunda-feira, 10, o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, exaltou o potencial do Brasil para assumir posição de destaque no processo de transição energética.

"A FUP vem desde 2017 pensando na transição energética que está acontecendo em todo o mundo. Para isso criamos o INEEP e, de lá até cá, felizmente, grandes pesquisadores do país que estão no INEEP nos ajudaram a construir um conteúdo que nos demonstra a necessidade dos trabalhadores e trabalhadoras do segmento de petróleo e gás já pensarem na transição energética que está acontecendo", iniciou Deyvid, em conversa com o Portal A TARDE.

Deyvid Bacelar ressaltou, entretanto, a necessidade de maiores investimentos na área para aumentar a potencialização.

"Tem um dado do IEA que diz que a partir de 2050 a produção de petróleo no mundo, que hoje é de quase 100 milhões de barris por dia, ela deve reduzir para quase 47 milhões de barris/dia. Isso significa então que a matriz energética está sendo substituída de forma gradativa para outras fontes de energias renováveis, como eólica, solar, o próprio hidrogênio verde. Então, se está havendo uma substituição de fontes de energia da grande matriz energética mundial, há uma necessidade das empresas do setor petróleo e gás pensarem sobre isso. Até porque a gente está falando em uma empresa que gera uma riqueza vultuosa. Uma empresa petrolífera não deve apenas servir para gerar divendos aos seus acionais, seja privado ou acionista majoritário, como é o caso da Petrobras, mas deve utilizada também para investimentos na transição energética. A FUB vem pensando isso desde 2017 [...] É algo que o Brasil já tem como potencial. Já tem indústrias, já pensa sobre isso, mas precisa de mais investimentos para você ampliar essa potencialidade", afirmou.