"Dia de celebrar vitória sobre tentativa de golpe", diz Éden em ato | A TARDE

O presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares, participou neste sábado, 23, do ato em defesa da democracia, que aconteceu no Pelourinho. Na oportunidade, o líder do PT estadual afirmou que todos os militantes, movimentos sociais e partidos de esquerdas estiveram nas ruas para reafirmar suas posições para garantia da democracia, contra a anistia e contra todos os golpes.

"Hoje é dia de celebrar a vitória da república brasileira sobre a tentativa de golpe em 8 de janeiro do ano passado, mas também de rememorar os 60 anos do golpe militar, e a Bahia, a terra de Castro Alves, a terra de Ruy Barbosa, de Maria Felipa, de Maria Quitéria, de Joana Angélica, a terra da liberdade, o povo da Bahia vai celebrar aqui a democracia como sinônimo da liberdade, da igualdade e da justiça", destacou.



Sobre a tentativa de golpe patrocinada por Jair Bolsonaro e seus aliados, Éden afirmou que ela já foi "esclarecida" pelas investigação da Polícia Federal e da atuacões do Ministério Público e do STF.

"E também contra a tentativa de um novo golpe, porque, ao propor anistia aos golpistas que tentaram derrubar o estado democrático brasileiro, a anistia é um golpe na democracia, é um golpe na constituição. Aqueles que cometeram crime contra a democracia devem ser investigados, responsabilizados e, com o devido processo legal, punidos. Isso aqui não é um pedido político, isso aqui é um pedido no sentido de que a Constituição prevaleça".

No ato, Éden destacou ainda os avanços promovidos no Brasil do primeiro ao segundo ano do terceiro mandato do presidente Lula, classificando como período de "semear e plantar".

"Os índices econômicos já mostram uma melhoria do quadro geral, da inflação baixa, de os juros baixando, o desemprego caindo, o poder de compra do trabalhador aumentando com o aumento do salário mínimo que o presidente Lula deu", disse Éden.

O presidente do PT Bahia acrescentou que com a gestão do presidente Lula, o Brasil voltou a ser respeitado internacionalmente, ao contrário do que fez Jair Bolsonaro com a imagem do país.

"O Brasil já é visto internacionalmente como um país estável, digno de investimento estrangeiro", disse Éden, ao demonstrar maior confiança ainda nos próximos anos da gestão federal. "2024, 2025 e 2026 serão anos ainda melhores.