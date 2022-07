Dia Municipal do Hip Hop vira lei em Vitória da Conquista

Vitória da Conquista, município do sudoeste baiano, instituiu a Semana Municipal do Hip Hop para a promoção e divulgação de trabalhos realizados nas diversas modalidades que são características do movimento, como oficinas, debates e palestras visando propagar a cultura como ferramenta de integração social.

A Lei nº 2.653/2022, de autoria do vereador Alexandre Xandó (PT) foi instituída na última quinta-feira, 7. A proposta foi apresentada na Câmara no dia 12 de novembro do último ano, data em que também é comemorado o Dia Municipal do Hip Hop.

“Essa Lei foi resultado de discussões com militantes do Hip Hop, e é um reconhecimento da cultura periférica em nossa cidade. A turma tem realizado muitos eventos, como a Batalha Chapa Halls77, o Hip Hop pela Paz, Conquistart, Batalha da 6 e outros. Agora, queremos instituir no calendário da cidade um grande evento no dia 12, e eu coloquei uma emenda impositiva no ano passado, no valor de 27 mil reais para a realização desse evento. Vamos ver se a Prefeitura vai cumprir a Lei e executar a emenda, ou se vai mais uma vez cortar o orçamento da Cultura”, destacou o vereador autor da proposta.

O Hip Hop é um dos principais movimentos culturais das periferias e do movimento negro pelo mundo afora. Por meio do Rap (ritmo e poesia), Break Dance, Grafite e DJ’s, os jovens fazem batalhas de dança e rima e expressam nas letras o cotidiano e dificuldade de suas vidas.