Diante dos entraves partidários, Caetano faz coro a nome de Waldenor | A TARDE

Em meio aos entraves para o lançamento de uma candidatura em Vitória da Conquista, o secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Luiz Caetano, endossou o nome do deputado federal Waldenor Pereira (PT) para ocupar a chapa majoritária no município.

Apesar de pregar a tão sonhada unidade do grupo, ideia que vem sendo defendida desde o início das tratativas para as eleições municipais, o posicionamento do titular da Serin contrapõe a pré-candidatura da vereadora Lúcia Rocha (MDB), principal impedimento para o lançamento do novo postulante à prefeitura.

“Tenho defendido a candidatura de Waldenor, mas respeito a pré-candidatura de Lúcia e tenho certeza que iremos encontrar o caminho para fazer a unidade na hora e no momento certo”, disse Caetano, nesta segunda-feira, 19.

Mesmo afiançando o petista, o gestor pregou “calma e estratégia” para definir o candidato governista na chamada Suiça baiana. Caetano também compõe o Conselho Político do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que deve se reunir em breve.

“Na política, e especialmente em campanha eleitoral, é preciso ter calma, estratégia e paciência para você articular a chapa majoritária no sentido de que possa ganhar as eleições”, afirmou, após evento no Hotel Grand Premium Brisa, em Porto de Sauípe.

Eleições em Camaçari

Pré-candidato de Camaçari, Luiz Caetano vem se esquivando sobre a oficialização do seu nome para disputar a cadeira do Executivo no município. À imprensa, o gestor público revelou que deve se reunir nesta terça, 20, com lideranças da cidade para ‘alinhar’ a decisão. Já a conversa com o gestor estadual sobre tema pode acontecer ainda nesta semana.

“Temos amanhã uma reunião com os partidos políticos e lideranças de Camaçari para aprofundarmos a discussão em torno da nossa chapa e como vamos anunciar”, contou.

"Vamos sentar com o governador essa semana pra conversarmos sobre esse processo e qual será a estratégia do nosso governo nos 417 municípios", acrescentou.