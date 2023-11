Diretor do Sebrae Bahia vira alvo de investigação por assédio moral | A TARDE

Após várias denúncias de assédio moral, inclusive na última edição do Carrasco, na segunda-feira, 13, o diretor técnico do Sebrae Bahia, Franklin Santana Santos, passou a ser investigado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).



O Carrasco trouxe a informação de que as denúncias contra Franklin foram identificadas após auditoria da KPMG, empresa contratada pelo Sebrae e que vítimas já começaram a ser ouvidas pelo MPT.



Dentre as denúncias que se enquadraram como assédio moral, as vítimas alegaram que o diretor geral teria cometido constrangimento público e ofensas à dignidade dos funcionários.



Franklin Santana Santos foi reeleito para a função no final de 2022. Administrador de empresas com especialização em Gestão de Projetos, o diretor é funcionário de carreira do órgão desde 1998.