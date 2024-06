“É meu aliado e vai vencer”, diz prefeito de Camaçari sobre sucessor

Prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo - Foto: Eduardo Dias | Ag, A TARDE

O prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (União Brasil) ressaltou, na manhã desta quinta-feira, 13, a parceria com seu sucessor Flávio Matos (União Brasil) e reforçou sua confiança.

“Flávio é meu aliado e vai vencer a eleição com fé em Deus. Presidente da Câmara, preparado nasceu na cidade, conhece como ninguém”, disse em conversa com o Portal A TARDE, durante o evento do “Selo de Transparência” do Ministério Público, em Salvador.

Selo Transparência

O MP realizou nesta quinta uma reunião de homenagem aos municípios que encaminharam os dados de transparência à instituição no prazo. No encontro, as lideranças das cidades receberão o “Selo Transparência” pelo feito.

O levantamento é referente aos festejos realizados entre o dia 1º de maio e 31 de julho. Eles integram o ‘Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado da Bahia’, que atualiza diariamente, de forma sintética, os valores já informados e as listas dos municípios que disponibilizaram e que não encaminharam os dados.

Um dos contemplados, Elinaldo, comentou sobre sua gestão no município e deu o mérito a sua equipe. “Muito importante.”

“Eu quero parabenizar a minha equipe, sempre com transparência em tudo, nas nossas festas tudo foi sempre informado a transparência, tudo bem organizado, uma equipe forte com auditores, analistas que são concursados e eu sempre respeitei isso. Eu acho que esse prêmio é o trabalho de uma equipe quando o prefeito segue a regra e a linha não tem erro. Então ,sempre no nosso município, tudo que é sobre transparência, que é sobre gestão eficiente, geralmente somos premiados, mas não pelo prefeito e sim pela equipe. O prefeito sempre respeita o que nossa equipe orienta”, afirmou.

O gestor de Camaçari detalhou o orçamento e mais uma vez reforçou seu apoio a Flávio.

“O orçamento é dividido, a gente pode misturar, quando formamos ele, separamos o que é da saúde, que é 15%, o que é da educação, que é 15%, cultura, do esporte, o que é para eventos, é só respeitar para que possa contemplar todos os segmentos e é nessa linha que nós seguimos e nós sempre temos acertado”, declarou.

“Eu sou um prefeito que já fui reeleito, acho que o povo aprovou o modelo de governar e é nesse sentido que eu oriento meu sucessor Flávio, seguindo a linha respeitando as regras logo de controle que vai fazer uma gestão eficiente.”