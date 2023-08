“É o nome que tem ganhado força”, diz líder do PT sobre Robinson

O nome do deputado estadual Robinson Almeida (PT) parece personificar os anseios da bancada do PT na Câmara de Salvador sobre uma eventual candidatura própria em 2024 para a Prefeitura de Salvador. O líder do bloco petista no parlamento soteropolitano, Tiago Ferreira (PT), que esteve com Almeida em agenda neste domingo, 16, em Fazenda Coutos, para celebrar a 15ª Lavagem da B de Maria, festa tradicional do bairro, afirmou ao Portal A TARDE que Robinson é o nome que tem despontado com força como o candidato orgânico da sigla para as eleições municipais.

“O nome do deputado Robinson tem ganhado muita força. É o nome que temos internamente para ser escolhido. Algumas pessoas estão em discussão com Zé Trindade. Hoje, o que temos, é Robinson. Wagner já sinalizou que se Trindade for candidato, será do PSB. Éden já sinalizou que se for do PT será uma candidatura orgânica. Obviamente que a gente vai discutir com Trindade, mas por enquanto, Robinson é o que mais ganha força”, declara.



Nesse sentido, Ferreira não poupou elogios ao seu colega de partido e enumerou a trajetória política do deputado estadual. “A gente já tem parceria há muitos anos. É uma pessoa que tem muita experiência da política, já trabalhou com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) na Secretaria-Geral da Presidência. Já comandou a Secretaria de Comunicação do estado, já foi deputado federal, é estadual com um trabalho muito bem avaliado. Além disso é muito sério e tem toda a capacidade para ser o escolhido como possível candidato. Vamos discutir ainda mais, mas é um nome muito forte”.

Reunião com o PT Bahia

O vereador Tiago Ferreira, ao lado dos colegas de bancada do partido na Câmara de Salvador: Marta Rodrigues (PT), Suíca (PT) e Arnando Lessa (PT) participou de uma reunião na manhã desta segunda-feira, 17, com o presidente do PT Bahia, Éden Valadares, para fazer um debate sobre a cidade, a estratégia sobre a possibilidade de a legenda ter um postulante próprio ao Palácio Thomé de Souza em 2024, além de alinhar o discurso entre os parlamentares soteropolitanos e o comando estadual sobre como deverá se pautar a escolha de um nome para o pleito municipal.

Iniciamos a semana de trabalho com uma importante reunião com a bancada do @ptsalvadorba na Câmara de Vereadores. O futuro da nossa capital, da Bahia e do Brasil na pauta. #PT #Bahia #Salvador pic.twitter.com/S3vejA3k3k — Éden Valadares (@edenvaladares) July 17, 2023

“Tivemos um debate sobre a cidade, a estratégia, alinhar PT estadual e municipal. Éden fez a sua leitura sobre o que pensa da política municipal. Ainda estamos discutindo e ainda queremos discutir com a base, os outros partidos, a discussão de programas sobre temas como saúde e educação para que a gente vá construindo o nosso programa. Pensar algo específico para Salvador, mas é consenso que a gente precisa acelerar a definição de nomes”, revela, o líder o PT na Câmara.



O vereador apontou ainda a necessidade de afunilar em um nome para que seja apresentado ao líder político do grupo, o governador Jerônimo Rodrigues (PT). “O governador já disse que quer discutir até o início de agosto. Com certeza o sentimento é que vamos continuar debatendo. Não é um partido de dono, mas de diálogo, a gente diverge na tática, mas a gente acaba entrando em consenso, e aí vai todo mundo junto com o mesmo objetivo dentro de Salvador”.