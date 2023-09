Edvaldo Brito desmente ex-prefeito ao falar sobre metrô de Salvador

O vereador Edvaldo Brito (PSD) usou a tribuna da Câmara Municipal de Salvador (CMS) para desmentir o ex-prefeito João Henrique, ao comentar sobre a transferência da gestão do metrô, que estava sob comando do município, para o governo da Bahia.

O jurista aproveitou o momento para fazer uma "retificação histórica" sobre o assunto, o qual esteve à frente enquanto comandava a vice-prefeitura da cidade, também na gestão de João Henrique.

"É preciso fazer essa correção, pois as obras do metrô estavam complicadas quando cheguei à administração municipal em 2009. Fui designado, pela minha formação, para resolver as pendências com o Tribunal de Contas da União. Somente com tudo resolvido, foi possível fazer a transferência da gestão para o Governo do Estado da Bahia. É uma reparação histórica”, comentou o professor, na sessão ordinária da última segunda-feira, 4.



Na oportunidade, o ex-gestor levou diversos documentos e reportagens para embasar as suas explicações. O decano ainda deixou à disposição dos Anais da Casa as comprovações de quando foi feita a mudança de administração do transporte.

“Eu trouxe aqui os arquivos de como tudo aconteceu. Desde janeiro de 2010, por deliberação do prefeito, o vice-prefeito estava a frente da questão do Metrô. No dia 20 de janeiro de 2012, o governador Jaques Wagner, o prefeito em exercício Edvaldo Brito e a prefeita de Lauro de Freitas assinaram o convênio passando o Metrô para o Estado da Bahia. Logo depois foi feita uma comissão efetiva, porque havia a necessidade de muitas linhas de ônibus”, acrescentou.