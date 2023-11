Edvaldo Brito é o próximo ex-prefeito homenageado na Câmara Municipal | A TARDE

No próximo dia 22, às 15h, o ex-prefeito da cidade e decano do Legislativo da capital da Bahia, Edvaldo Brito (PSD), será homenageado pelo Projeto “Lembranças do Futuro de Salvador”, de autoria do presidente da Câmara Municipal, Carlos Muniz (PSDB).

De acordo com o projeto, cada ex-prefeito faz um depoimento sobre a Salvador que encontrou à época, quais projetos mais importantes conseguiu realizar e o que não foi possível por falta de verba ou tempo. E, na atualidade, quais seriam suas ações para uma Salvador melhor e com mais qualidade de vida para seus habitantes.



“Aprendemos muito com ele diariamente, e não será diferente na sessão temática do Projeto Lembranças do Futuro de Salvador”, afirmou Carlos Muniz.



Após colher os depoimentos de todos os participantes, será criada a Carta para Salvador, com iniciativas e projetos para uma cidade mais democrática, igualitária e com responsabilidade social.

A Carta para Salvador será entregue em uma sessão temática e serão convidados ex-prefeitos de Salvador e o atual chefe do Executivo Municipal da cidade, Bruno Reis (UB). O governador Jerônimo Rodrigues (PT) também será convidado.



Já participaram do projeto, nas sessões temáticas, os ex-prefeitos Jorge Hage, Lídice da Mata, João Henrique, Antonio Imbassahy, Manoel Castro e ACM Neto. Virgildásio de Senna também foi homenageado e foi representado por parentes na sessão.