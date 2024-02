Eliana Gonzaga deixa Republicanos e se filia ao PT | A TARDE

A prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga, tem uma nova legenda. Após ser eleita em 2020 e cumprir três anos de seu mandato pelo Republicanos, a gestora municipal deixou o partido e se filiou, neste sábado, 20, ao PT.

A mudança de Eliana já era aguardada desde o final de 2023, mas se concretizou no encontro realizado pelo PT neste final de semana em Vitória da Conquista, com a presença das grandes lideranças do partido no estado.

“Eu acredito na visão do progresso, do amor e do compromisso com o desenvolvimento social”, afirmou a prefeita em publicação nas redes sociais. “E é por isso que, com grande entusiasmo, anuncio minha filiação ao Partido dos Trabalhadores”, acrescentou.

No encontro do PT em Conquista, Eliana posou ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do senador Jaques Wagner (PT), do ministro Rui Costa (PT) e de diversas outras lideranças petistas da Bahia.

“Juntos buscaremos parcerias ainda mais sólidas com os Governos Federal e Estadual para implementar projetos que tragam melhorias significativas para nossa querida cidade. Continuaremos trabalhando incansavelmente para construir um futuro mais justo, próspero, promovendo o bem-estar, o desenvolvimento, a qualidade de vida, cuidando de nossa gente e alcançando novos horizontes”, disse Eliana.

Em 2022, contrariando o posicionamento de seu partido na época, a prefeita já havia anunciado apoio a Jerônimo Rodrigues. Naquela eleição, o Republicanos caminhou ao lado do oposicionista ACM Neto (União Brasil), indicando inclusive a vice Ana Coelho.

“Uma boa filha, à casa torna. E neste novo capítulo, ao abraçar e ser abraçada novamente pelo Partido dos Trabalhadores, reitero nosso comprometimento em conduzir nossa amada Cachoeira por caminhos de progresso e equidade”, concluiu a prefeita de Cachoeira.