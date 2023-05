Eliana sai em defesa de prefeitas supostamente ofendidas em Brasília

A prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (Republicanos), prestou solidariedade às prefeitas dos municípios baianos de Ibirataia, Ana Cléia (PSD), e de Macarani, Selma Souto (PSD), por terem sido supostamente desrespeitadas pelo presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, durante reunião em Brasília nesta terça-feira, 30.



“Nós, mulheres, enfrentamos todas as barreiras no mercado de trabalho e para termos destaque na política. É inadmissível este tratamento desrespeitoso por parte do presidente da CNM a duas gestoras baianas. Na condição de mulher, presto a minha solidariedade às prefeitas e afirmo que é intolerável esta tentativa de tentar calá-las", disse Eliana Gonzaga.

Pautas municipalistas foram debatidas na sede da CNM, incluindo a PEC da desoneração do INSS e os pisos salariais da enfermagem e dos professores. Na ocasião, Paulo Ziulkoski afirmou que os prefeitos não se mostravam interessados em mobilizações anteriores. Após a fala do presidente, a prefeita Ana Cléia e outras discordaram da afirmação e declararam seu interesse.

O presidente, segundo as pessoas presentes na reunião, demonstrou irritação após a declaração das prefeitas e abriu uma votação. Ana Cléia e a prefeita Selma Souto se ofereceram para participar da mobilização. Paulo Ziulkoski pediu ao prefeito Quinho Tigre (PSD), presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), que "segurasse o povo baiano".

A prefeita Ana Cléia alegou que o presidente da CNM foi “desrespeitoso”. “Eu não vim aqui para tumultuar, eu sou prefeita. Tenho voz. Não vim aqui para ser ofendida. Então, cuidado com o que você fala. Então você me respeite. Não é a primeira vez que você é desrespeitoso. Não é a primeira vez que você é mal-educado”, disse.