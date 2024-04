Elinaldo anuncia Professora Angélica como vice de Flávio Matos | A TARDE

O nome da vereadora Professora Angélica (PP) foi anunciado pelo grupo político liderado pelo atual prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (União Brasil), como pré-candidata a vice-prefeita para as eleições de 2024, formando assim a chapa ao lado do vereador e presidente da Câmara Municipal, Flávio Matos (UB) a prefeitura de Camaçari.

O anúncio oficial aconteceu durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (10/4), no Hotel Cambuci.

Ao informar o nome da vereadora, Elinaldo ressaltou estar muito feliz e tranquilo com a escolha de Angélica, “O povo quer Angélica e Flávio, e ela é um nome muito bom, uma pessoa de muita atitude e força política. Uma mulher lutadora, empreendedora, que tem história na cidade e que vai somar bastante para a chapa de Flávio”, afirmou o chefe do executivo.



Muito emocionada, a Professora Angélica disse que nesse momento a sua palavra é gratidão. “Em toda a minha vida o que gosto de fazer é de cuidar das pessoas, e isso é que quero continuar fazendo ao lado de Flávio. Agradeço ao prefeito Elinaldo, e a esse grupo político, e dizer que vamos marchar juntos com cada vereador para chegar a vitória. A vice não é nossa, a vice é de todos”, declarou a pré-candidata.



Angélica ainda acrescentou, “Nós vamos conseguir mostrar para o Brasil a mudança na educação, na saúde e em tantas outras áreas. Camaçari pode contar com todo meu empenho e dedicação para fazer de Camaçari um modelo de cidade”, finalizou.



Após chapa formada, Flávio Matos comemorou a chegada da vereadora. “Hoje é dia de muita emoção, do anúncio importante dessa grande mulher, que veio de origem muito simples e com muita determinação chegou até aqui. Por isso, para mim é uma honra ter Angélica como vice, e dizer que estamos unidos para trazer o futuro que desejamos para Camaçari. Hoje me sinto pronto, preparado, e sei que juntos vamos fazer muito por essa terra e servir a nossa população”, disse o presidente da Câmara.



Presente na coletiva, o vice-presidente estadual do PP, Cacá Leão, declarou muita confiança na chapa formada por Flávio e Angélica. “Camaçari já decidiu que quer Flávio prefeito de Camaçari, e agora com essa mulher retada ao seu lado, que chega para somar ainda mais a vitória é certa”, frisou.



O evento contou com a presença de líderes de partidos da base de apoio do pré-candidato: Helder Almeida, União Brasil (UB); Otaviano Maia, Partido Progressista (PP); Márcio Roberto, Partido Liberal (PL); Sineide Lopes, Republicanos; Tiago Peixoto, Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); e Waldy Freitas que é presidente da federação que compõem os partidos Cidadania e PSDB.



Também estiveram na coletiva, a primeira-dama Ivana Paula, e familiares da Professora Angélica e de Flávio Matos.



Sobre Professora Angélica



Eleita em 2020, a vereadora de 54 anos está em seu primeiro mandato na Casa Legislativa, e é membro das Comissões de Educação e Assistência Social, da Promoção da Igualdade Racial e Políticas Públicas para as Mulheres. Além disso, ela desenvolve há 20 anos um trabalho social, ajudando a comunidade mais carente por toda Camaçari.