Em Brasília, Jerônimo participa de reunião do Consórcio Nordeste

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), desembarcou nesta segunda-feira, 25, em Brasília, onde se junta com os demais chefes dos Executivos do Nordeste para reunião do Consórcio. Na oportunidade, os gestores estaduais discursaram temas voltados para o meio ambiente, bem como produção de energias renováveis, com foco no Hidrogênio Verde.

"Em reunião com o Consórcio Nordeste e o Banco Mundial, firmamos uma colaboração pelo desenvolvimento regional e fortalecimento da produção de energias renováveis, com foco no Hidrogênio Verde, assim como no debate sobre a preservação da caatinga", escreveu Jerônimo na redes sociais.



O encontro do Consórcio contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira e um representante do Banco Mundial.

"Com a presença de todos os governadores do Nordeste, representantes do Banco Mundial e do ministro Alexandre Silveira, avançamos nas pautas ambientais, defendendo o nosso desenvolvimento aliado à preservação. #BoraTrabalhar que a agenda tá cheia!", acrescentou.



O Consórcio Nordeste é composto pelos governadores da Paraíba, João Azêvedo; Alagoas, Paulo Dantas; Ceará, Elmano de Freitas; Maranhão, Carlos Brandão, Maranhão; Piauí, Rafael Fonteles; Sergipe, Fábio Mitidieri; Pernambuco, Raquel Lyra e do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra.

Pela manhã, Jerônimo esteve ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT). O governador compartilhou o momento nas redes sociais com a seguinte legenda: "Um bom dia especial, deste time de baianos, diretamente de Brasília, para uma série de compromissos importantes. #BoraTrabalhar pela nossa Bahia!".

Na agenda de Jerônimo, também estão previstas reuniões com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Os secretários estaduais da Casa Civil e Fazenda, Afonso Florence e Manuel Vitório, respectivamente, também embarcaram com o governador.

Na terça-feira (26), o governador baiano mantém compromissos na capital federal.