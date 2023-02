Em encontro, PSD e PSB discutem futuro de Salvador

Os ex-prefeitos de Salvador Edvaldo Brito (PSD) e Lídice da Mata (PSB), o deputado federal Antonio Brito (PSD) e o vereador Silvio Humberto (PSB), se reuniram nesta quinta-feira, 23, para conversarem sobre o futuro da capital baiana. Durante o encontro, foram discutidos temas como desenvolvimento, representatividade, governança de Salvador e igualdade de oportunidades para todos.

Após a reunião, Lídice afirmou que defenderá ampliações nos debates da área tributária. “Vamos ampliar os debates, com a participação de outros amigos, sendo imprescindível uma discussão ampla da área tributária”, disse.

Para Antonio Brito, líder da bancada do PSD na Câmara, o encontro teve por objetivo dialogar sobre projetos, soluções e novas esperanças para a cidade.

O vereador Sílvio Humberto celebrou o pontapé inicial destas duas importantes legendas do estado, numa construção coletiva. Ele acredita que a inclusão econômica da população negra precisa se tornar real e que o atual modelo administrativo da cidade não viabiliza isso.

O presidente municipal do PSD, Edvaldo Brito, colocou o futuro na pauta: “é sempre bom conversarmos e, como alguém já disse, a política é como as nuvens no céu, a cada momento está de um jeito”.