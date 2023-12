Em estreia na COP28, Jerônimo prega redução do combate à fome | A TARDE

Em viagem aos Emirados Árabes, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou, pela primeira vez, da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima - COP28, onde apresentou o Bahia+Verde, considerado o maior programa de transição energética, econômica e social do Brasil.

Durante o encontro, em Dubai, o chefe do Executivo estadual detalhou, nesta sexta-feira, 1º, a iniciativa, que contempla compromissos prioritários de proteção e conservação da sociobiodiversidade. Os painéis temáticos foram organizados pelo consórcio Brasil Verde, formado por 16 Estados brasileiros, entre eles a Bahia.

O governador aproveitou a oportunidade para ressaltar que a redução da desigualdade e combate à fome são essenciais para garantir a preservação. “Não há perspectiva de resolver o problema ambiental e a transição energética sem tratar da desigualdade social e da fome. Quem tem fome não preserva, comunidades pobres, muitas vezes, têm como única fonte de renda os recursos naturais, e exploram para matar a fome”, destacou o governador.

Também participam do evento da ONU o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e outras autoridades brasileiras. A COP segue até o dia 12 de dezembro e reúne chefes de Estado e representantes de quase 200 países para discutir medidas relacionadas às mudanças climáticas e o aquecimento global.

A comitiva do Governo do Estado na COP28 conta com a presença dos secretários de Desenvolvimento Econômico (SDE), Angelo Almeida; do Meio Ambiente (Sema), Eduardo Sodré; e do superintendente de Atração de Investimentos da SDE, Paulo Guimarães.