Em evento com Geraldo e Wagner, Robinson defende unidade em 2024

O pré-candidato do PT à prefeitura de Salvador, deputado estadual Robinson Almeida, ao lado do vice-governador Geraldo Junior (MDB) e do senador Jaques Wagner (PT), defendeu a unidade na base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para a disputa de 2024.

Os três e outras lideranças do grupo político ao qual pertencem estiveram, neste sábado, 23, no encontro da tendência interna da sigla, Esquerda Popular Socialista, que aconteceu na Faculdade de Arquitetura da UFBA.

"A base de Lula e Jerônimo estará unida e vai apresentar uma alternativa à Salvador para recuperar o protagonismo da nossa cidade, tornar a capital dos baianos, novamente, competitiva, atraindo investimentos, gerando empregos e oportunidades pra nossa gente", afirmou Robinson, líder da Federação PT, PCdoB e PV na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O petista ainda aproveitou para cutucar as gestões do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) e do atual, Bruno Reis (União Brasil), apontando que a capital baiana perdeu 257 mil habitantes, segundo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o que, segundo ele, deixou a cidade menos competitiva na atração de investidores.

"O grupo que governa Salvador nos últimos 12 anos tornou a cidade cara, pouco atrativa para investimentos, consolidou a cidade como a capital nacional do desemprego, rebaixou Salvador para segunda divisão em todos os indicadores sociais e econômicos, e nós, com o apoio de Lula e Jerônimo, vamos trazer a capital mãe do Brasil para a primeira divisão", criticou Robinson Almeida.