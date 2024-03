Em evento com ministros, Bruno Reis busca investidores para Salvador | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) e sua equipe foram para o P3C, um dos maiores eventos sobre o mercado de infraestrutura do Brasil, realizado em São Paulo nesta segunda e terça-feira, dias 26 e 27.



Com o objetivo de apresentar projetos estratégicos da cidade e estabelecer diálogo com potenciais investidores, Bruno disse enxergar a importância das parcerias público-privada (PPP).

"O município busca não apenas atrair parcerias, mas também viabilizar, por meio da iniciativa privada, a execução de projetos que impulsionem a economia local, gerem empregos e promovam o desenvolvimento social", disse.

Estiveram na cerimônia de abertura do evento autoridades nacionais, como os ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; dos Transportes, Renan Filho; e o Secretário Especial do Programa de Parceria e Investimentos (PPI), Marcus Cavalcanti.

Acompanharam o prefeito na abertura os secretários de Infraestrutura, Luiz Carlos, e de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Milla Paes, além do diretor-presidente da SalvadorPAR, Marcos Lessa.

“Atualmente, temos 18 projetos em desenvolvimento na cidade e que a nossa equipe terá a oportunidade de apresentar ao longo deste evento. São todos projetos estruturantes, que vão representar mais de R$ 2 bilhões em investimento da iniciativa privada", afirmou o prefeito da capital baiana.

Bruno Reis comentou também que a cidade se preparou nos últimos anos para atrair investimentos, com a criação, por exemplo, da SalvadorPar, empresa de economia mista voltada para a estruturação de projetos, e realização de Parcerias Público-Privadas que asseguram o desenvolvimento da cidade.

O prefeito falou do programa Invista Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), que auxilia o empresário ao longo de toda a sua jornada de investimento. Também foi comentado que, nos últimos anos, foram investidos mais de R$ 5 bilhões de recursos próprios em melhorias dos serviços públicos.

Foram comentadas ainda as medidas administrativas e legais adotadas com o objetivo de desburocratizar a gestão e a adoção de conjuntos de estímulos fiscais, como a implantação de polo logístico com redução de ISS para atividade fim ou atividades relacionadas, a redução do IPTU para a implantação de empreendimentos e a criação de um programa em que, quando o imóvel é adquirido, proporciona descontos de juros e multas do valor principal dos débitos.

Por fim, foram pontuados os investimentos feitos pelo município nos últimos 12 anos que, segundo o prefeito, elevaram o patamar da cidade no cenário nacional, como o Centro de Convenções, a requalificação de toda a orla e a abertura de equipamentos culturais, como a Cidade da Música da Bahia, a Casa do Carnaval e a Casa das Histórias de Salvador, além da implantação, em andamento, da Infovia da Cidade Inteligente, que propõe a conexão entre diversos pontos à internet.

“Queria destacar ainda três projetos de Salvador. O primeiro, a concessão de uma grande Arena Multiuso, que temos a expectativa de iniciar as obras na semana que vem. A Prefeitura vai construir e o privado vai equipar e operar. Também vamos construir um novo Centro de Convenções, só que agora no Centro Histórico. E estamos estruturando também um FII [Fundo de Investimento Imobiliário] do município”, concluiu Bruno Reis.